Napoli, in area pedonale su scooter con targhe coperte: due denunciati

Due anziani, di 70 e 73 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale di Napoli per aver coperto la targa dei loro scooter così da poter accedere all'interno dell'area pedonale del Borgo Marinari, nel capoluogo campano.

Sorpresi da due agenti in borghese

Giunti in prossimità del varco di accesso al pontile di Castel dell'Ovo, i due sono scesi dai loro motorini e hanno coperto la targa. Certi di non essere riconoscibili per le telecamere di rilevamento installate a presidio della zona, sono quindi entrati in sella ai loro scooter nell’area pedonale ma sono stati individuati da due vigili n borghese. A loro carico è scattata una sanzione per le violazioni al Codice della Strada e una denuncia all'Autorità Giudiziaria per soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.