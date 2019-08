Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 31 agosto all’1 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Rimane una situazione instabile al Sud segnatamente sulle zone montuose dove ci sarà la possibilità per qualche temporale in locale sconfinamento alle tirreniche di Sicilia e Calabria. L'alta pressione non è ben strutturata a tutte le quote e questo consente a delle infiltrazioni di aria fresca in quota di raggiungere le nostre regioni. Temperature stabili, venti orientali deboli o moderati. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,6 µg/m³.