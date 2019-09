Si cala dal balcone per sfuggire alla polizia: arrestato nel Casertano

Ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine calandosi seminudo, con indosso solo degli slip e una canottiera bianca, dalla finestra della camera della sua abitazione, ma il suo tentativo di fuga è durato poco. La polizia ha arrestato a Casapulla, nel Casertano, un albanese di 35 anni, irregolare sul territorio italiano, nel corso di controlli anti-immigrazione clandestina effettuati dal commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

Verrà rimpatriato

L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e in passato espulso e poi rientrato in Italia, alla vista degli agenti ha tentato di sfuggire all’arresto calandosi dal balcone. Una volta in strada, il 35enne ha cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate e di arrampicarsi su un muro di cinta. Tentativi che si sono rivelati vani: l’albanese è infatti stato visto dagli agenti, che lo hanno condotto in questura, espulso e accompagnato a Brindisi per essere rimpatriato.