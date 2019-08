Meteo a Napoli: le previsioni del 30 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,6 µg/m³.