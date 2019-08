Aversa, rapinavano minorenni: arrestati due parcheggiatori abusivi

Arrestati ad Aversa due parcheggiatori abusivi di 30 e 31 anni, accusati di aver rapinato in due occasioni dei minorenni. I due sono stati bloccati dai carabinieri della Compagnia di Aversa su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord, che ne ha disposto il carcere.

Le rapine

Sono due le rapine contestate dalla Procura guidata da Francesco Greco, avvenute il 3 e il 5 luglio sempre con le medesime modalità, la prima in via Gaspare Virgilio, l'altra in piazza Cirillo, nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i due hanno agito a volto scoperto a bordo di uno scooter di colore bianco e senza targa, avvicinando le vittime a tarda ora e in posti isolati. I minorenni sono stati poi strattonati e minacciati, prima di essere rapinati degli effetti personali. Determinanti per le indagini sono state le indicazioni fornite dalle vittime e alcune testimonianze.