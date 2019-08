A Sapri, in provincia di Salerno, è finito in manette il titolare di una pizzeria con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo di 44 anni è stato fermato dai carabinieri in sella al suo scooter in possesso di un involucro contenente 5,1 grammi di hashish e di 1.780 euro in contanti.

La perquisizione dei militari

Inoltre, all'interno della pizzerie i militari hanno trovato vicino al registratore di cassa un altro involucro con 12 grammi di cocaina, mentre nella cassetta pronto soccorso del bagno altri 40 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la pizzeria è stata sequestrata.