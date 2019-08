Iniziano domani, 28 agosto, le complesse operazioni di evacuazione dell’ospedale di Battipaglia (Salerno), in vista del disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale in programma per domenica 8 settembre. Questa mattina si è tenuto presso la prefettura di Salerno un incontro tecnico per la messa a punto del piano di sicurezza. Come spiega il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, "evacuare persone in un raggio di 1,6 chilometri richiede una forza estrema e la collaborazione di tutti". In totale, circa 36mila cittadini dovranno essere allontanati dalle loro abitazioni.

Il trasferimento di pazienti e personale medico

Dalla giornata di domani scatta il blocco dei ricoveri nella struttura ospedaliera di Battipaglia, comprese le urgenze. Il 118 condurrà al pronto soccorso solo i pazienti in codice rosso, con quattro ambulanze e un elicottero pronti per eventuali trasferimenti in altri nosocomi. Il personale medico e infermieristico verrà spostato momentaneamente presso il pronto soccorso di Eboli. Dal 6 settembre, invece, vi sarà la chiusura definitiva e completa del presidio ospedaliero, le cui attività riprenderanno lunedì 9 settembre.