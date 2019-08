Meteo a Napoli: le previsioni del 26 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La pressione aumenta, tuttavia persistono correnti lievemente cicloniche responsabili di qualche locale fenomeno d'instabilità; la giornata si presenta quindi nel complesso stabile e soleggiata con formazioni cumuliformi sulla dorsale con qualche fenomeno anche temporalesco in assorbimento serale. Temperature in lieve aumento nei massimi, ventilazione in prevelenza settentrionale debole con locali rinforzi. Mari poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.