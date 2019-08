Frana a Monte di Procida, disposta la chiusura di un ristorante

Per motivi di sicurezza un ristorante di Monte di Procida, in provincia di Napoli, è stato chiuso dopo lo frana che si è verificata ieri, 25 agosto, nel costone di Monte Grillo (IL METEO). A comunicarlo è stato il sindaco del centro flegreo, Giuseppe Pugliese, che stamane ha effettuato con i tecnici del comune e i responsabili della Protezione Civile un sopralluogo nella zona interessata dallo smottamento. Il locale si trova in via Panoramica.

Le parole del sindaco

"Si tratta di un movimento franoso interessante - ha spiegato Pugliese - e stiamo conducendo tutte le verifiche necessarie per la messa in sicurezza dell'area. Stiamo valutando gli interventi per delimitare il più possibile la zona a rischio". Per quanto riguarda gli interventi di consolidamento del costone tufaceo prospiciente l'arenile di Miliscola, che ricade in una proprietà privata, sono già in corso controlli per la presenza di eventuali insediamenti abusivi nella zona.