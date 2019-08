Bimba investita nel Casertano, la prognosi resta riservata

“Restano critiche e immutate rispetto a ieri” le condizioni della bambina ucraina di otto anni investita nella serata di sabato 24 agosto a Mondragone (Caserta) da un pirata della strada. Lo si apprende dal bollettino medico emesso dall'ospedale pediatrico Santobono, dove la piccola è ricoverata. "La bambina ha subito un grave trauma cranio-encefalico con lesioni cerebrali multiple. Il grave incidente ha determinato emorragie in diverse aree dell'encefalo. La bimba è attualmente in sedazione farmacologica, intubata e in ventilazione meccanica. Continua il monitoraggio intensivo dei parametri vitali. La prognosi permane riservata", si legge nel bollettino.

Investita da un uomo positivo alla cocaina

Stando a quanto accertato, la bimba era forse sul ciglio della strada quando è giunta a forte velocità l'auto guidata da un 47enne. Il mezzo ha preso in pieno la piccola, sbalzata sull'asfalto. L'uomo non si è fermato, ma ha proseguito la propria corsa. Le condizioni della bambina sono apparse subito molto gravi, tanto che ne è stato disposto l'immediato trasferimento in ospedale.

L'investitore, braccato dai carabinieri che hanno ritrovato la vettura risultata priva di assicurazione e revisione, si è poi costituito alla stazione dei militari di Casavatore. Il 47enne, residente nel quartiere napoletano di Secondigliano, è inoltre risultato positivo alla cocaina. Ora si trova agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Napoli Nord.