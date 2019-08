Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 25 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Condizioni di instabilità a ciclo diurno si rinnovano sulle nostre regioni a causa della presenza di aria fresca in quota; attesi dunque rovesci e temporali su zone interne ed appenniniche tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento alle coste. Temperature stabili, venti in prevalenza da NNO, deboli con locali rinforzi. Mari al più poco mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.