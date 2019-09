La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, rovesci e locali temporali nelle ore pomeridiane a ridosso dei principali comprensori montuosi di Campania, Calabria e Sicilia; tendenza a rasserenamenti serali. Temperature massime pressoché stazionarie rispetto alle giornate precedenti; i valori termici, tuttavia, potranno subire repentine e temporanee variazioni nelle aree soggette ai fenomeni temporaleschi. Ventilazione debole o moderata, tendente a disporsi dai quadranti settentrionali. Mari: mosso lo Ionio a largo, poco mossi gli altri bacini.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.