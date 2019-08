Serbatoio gpl esploso nel Napoletano: ragazzo sedato

È in prognosi riservata e ha ustioni sul 70% del corpo, prevalentemente su mani, gambe e schiena, il giovane che ieri 22 agosto è stato gravemente ferito nell’esplosione di un serbatoio di gas della villetta dove abita in via Torre Magna, a Lago Patria di Giugliano, nel Napoletano. Lo rende noto l'ospedale Cardarelli di Napoli.

Il ragazzo è ventilato meccanicamente

Il ragazzo è sedato e ventilato meccanicamente e altre terapie sono in atto, informa una nota, per mantenere una stabilità cardiocircolatoria e tutte le restanti funzioni d'organo. "È già in corso un primo trattamento di escadectomia enzimatica di una parte delle aree ustionate", si legge ancora nel bollettino medico.