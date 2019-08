Operatore pirotecnico muore travolto da un furgone nell’Avellinese

Un uomo di 77 anni, originario di Castel San Giorno, nel Salernitano, è stato travolto e schiacciato da un furgone, poco dopo le 2 nella nottata di oggi 22 agosto, a Montemarano, in provincia di Avellino.

L'incidente è avvenuto alla fine della festa del santo patrono

La tragedia è accaduta poco dopo la conclusione dei festeggiamenti del santo patrono.

Il furgone che ha investito l’uomo era stato parcheggiato in pendenza in contrada Pezza Cancelli, dove la ditta per la quale la vittima lavorava aveva appena concluso lo spettacolo pirotecnico.

I sanitari del 118 non hanno potuto che costatare il decesso. Il corpo dell'uomo è stato trasferito all'ospedale di Solofra (Avellino) su disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) per ricostruire la dinamica dell'incidente.