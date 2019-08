Napoli, abbandonano rifiuti speciali per strada: denunciati

Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno sorpreso in flagranza due operai mentre stavano per abbandonare alcuni rifiuti di demolizione, trasportati con un minivan, in via della Veterinaria nel quartiere Stella. Gli agenti hanno sequestrato il veicolo, recuperato gli scarti e individuato il cantiere da cui provenivano i rifiuti speciali, si tratta di un immobile ad uso residenziale di proprietà di un 33enne della zona. I tre sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito di alcune segnalazioni fatte dai residenti della zona.