Meteo a Napoli: le previsioni del 21 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Seppur in lieve flessione per la crescente spinta delle correnti atlantiche, il promontorio subtropicale seguita ad interessare le regioni meridionali italiane, rinnovando ancora una giornata all'insegna della generale stabilità su Campania, Calabria e Sicilia; faranno eccezione locali banchi di nubi basse lungo i versanti tirrenici e il consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna nelle aree interne a ridosso dei rilievi, più diffusa e compatta rispetto alle giornate precedenti e occasionalmente associata a brevi e isolati piovaschi

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10 µg/m³.