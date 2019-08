Cade dalla moto d'acqua, turista napoletano di 21 anni muore a Mykonos

Un ragazzo italiano di 21 anni, Antonio Borrelli di Napoli, è morto il 17 agosto in un incidente su una moto d'acqua mentre era in vacanza a Mykonos. Il giovane è caduto in mare mentre si trovava con un'amica su una moto d'acqua nella spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell'isola. A riferire la notizia è stata l'emittente Cnn Grecia. Le cause che hanno portato al decesso sono ancora da stabilire, in attesa dell'autopsia e delle indagini della polizia locale, ma la stampa greca parla di annegamento.

Le parole dell'amica

"Siamo caduti in mare dopo una manovra", ha raccontato la ragazza, presente durante l'incidente, a un sito greco. La giovane spiega di essere "in buona salute ma sotto shock. Non ho neanche capito come fossimo finiti in acqua". Il proprietario dell'agenzia che affitta le moto d'acqua ha dichiarato alla capitaneria di porto che i due giovani indossavano i giubbotti di salvataggio e che tutte le norme di sicurezza sono state osservate.