Napoli, arrestati fratello e sorella per spaccio di cocaina ed eroina

Tre persone, di cui due fratello e sorella, sono state arrestate dalla polizia per detenzione e spaccio di droga in seguito a una perquisizione nell’abitazione della donna in Vico dei Candelari, nella zona della Vicaria, a Napoli. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno sequestrato 46 bustine di cocaina, per un peso di circa 8 grammi e 17 bustine di eroina per un peso di 4 grammi, oltre a 357 euro. Altri 21 grammi di cocaina e 116 di eroina sono stati sequestrati in uno sgabuzzino esterno all'abitazione.