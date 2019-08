Napoli, accoltellato al collo durante una lite: fermato un 41enne

La polizia di Napoli ha sottoposto a fermo un 41enne senegalese, irregolare sul territorio italiano, accusato di aver ferito con coltellata al collo un uomo di 56 anni la sera di Ferragosto in largo Sermoneta, nel capoluogo campano. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite scoppiata per motivi di viabilità. Il fermo è stato convalidato nella mattinata di oggi, 19 agosto, e nei confronti dello straniero è stata disposta la custodia in carcere.

L’aggressione

In seguito all’aggressione, la vittima, un 56enne residente ad Afragola, nel Napoletano, ha riportato diverse ferite da arma da taglio, tra cui una al collo, ed è stata ricoverata in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia in seguito a una segnalazione da parte di una pattuglia di militari dell’Esercito, che informava della presenza di un cittadino straniero che si aggirava con un coltello. Gli agenti hanno trovato aul luogo anche un 23enne senegalese, con alcune contusioni sul volto.