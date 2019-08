Napoli, trovata una pistola durante dei controlli a Porta Nolana

La polizia municipale di Napoli ha trovato in via di Lorenzo, nella zona di Porta Nolana, una pistola calibro 7.65. È avvenuto nel corso di un'operazione contro i venditori ambulanti di merce contraffatta durante la quale sono state sequestrate circa 150 borse e cinture false abbandonate in strada all’arrivo delle forze dell’ordine.

Lo smarrimento dell'arma non era stato denunciato

L'arma, che ha una matricola leggibile, era nascosta sotto dei cartoni. Gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal capitano Alfredo Marraffino, hanno accertato che la pistola è di proprietà di un uomo di 83 anni che non ha presentato denuncia di furto o smarrimento. Sono in corso indagini per accertare perché la pistola fosse stata nascosta in strada.