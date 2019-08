Barca affonda al largo di Capri, salvi i cinque passeggeri

Un'imbarcazione lunga nove metri, con a bordo cinque persone tra cui due bambini, è affondata nel mare tra Capri e Campanella. I passeggeri dello scafo cabinato a motore, che erano partiti da Castellammare di Stabia in direzione di Capri, hanno lanciato un Sos intorno alle ore 13 di venerdì 16 agosto, la richiesta di aiuto è stata raccolta da una vicina imbarcazione e dalla guardia costiera di Capri.

I soccorsi in mare

Dal porto di Marina Grande è partita una motovedetta con a bordo i soccorritori ed equipaggiata per il pronto intervento di ricerca e salvataggio. Giunti sul luogo è iniziata l'operazione di recupero dei passeggeri che erano in mare. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche alcuni passeggeri di un'imbarcazione da diporto. I naufraghi sono stati portati sulla motovedetta e trasportati al porto di Sorrento. Molto lo spavento per gli sfortunati turisti, ora gli inquirenti stanno ricostruendo le dinamiche dell'accaduto e la Capitaneria di porto di Capri sta lavorando per capire le cause dell'incidente. Gli uomini della motovedetta intervenuta per salvare i naufraghi sono stati coordinati dal tenente di vascello Antonio Ricci, con il supporto del caposezione tecnico operativo luogotenente Vincenzo Vitiello.