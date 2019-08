Terra dei Fuochi, denunciati i proprietari di 32 terreni

Nella Terra dei Fuochi i carabinieri hanno controllato dall'alto, con l'utilizzo di un elicottero, l'Agro-Giuglianese e individuato 20 terreni su cui erano accatastati rifiuti di ogni genere. Si tratta di pneumatici, elettrodomestici, materiali di risulta di opifici meccanici, elettrici, edili e calzaturieri in gran parte persino bruciati. "In uno dei terreni è stato accertato durante il sorvolo che c'era addirittura un incendio in corso: si trattava di porzioni di serra dati alle fiamme che stavano ardendo su un campo coltivato a ortaggi. I titolari dei terreni, 32 in totale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per sversamento o combustione illecita di rifiuti", spiegano i militari.