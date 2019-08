La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il gran caldo africano si attenua. L'alta pressione che ha portato un'ondata di calore si sposta consentendo il passaggio di una coda di una perturbazione. Variabilità con qualche isolato fenomeno sulla Campania interna e sui rilievi della Calabria, prevale il sole altrove con addensamenti sulle zone occidentali. Temperature in calo, venti in rinforzo da Maestrale. Mari poco mossi

La situazione meteo a d Avellino

Ad Avellino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,5 µg/m³.