A Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, c'è stata una rapina in un supermercato di via Italia. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, lunedì 12 agosto. Il malvivente, armato di pistola e con il volto travisato dal casco, ha fatto irruzione nel punto vendita facendosi consegnare l'incasso, per poi allontanarsi in sella a uno scooter. Il bottino è di circa mille euro.

Le indagini

La polizia ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Il modus operandi del rapinatore, stando a quanto si apprende, è lo stesso rispetto ad alcuni colpi messi a segno nelle scorse settimane sul territorio salernitano.