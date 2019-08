Pozzuoli, violate norme di salvataggio sul litorale domizio-flegreo

Durante i controlli effettuati dalla Guardia Costiera di Pozzuoli, nel Napoletano, sono state riscontrate violazioni in materia di servizio obbligatorio di salvataggio da parte di stabilimenti balneari lungo il litorale domizio-flegreo verso i quali sono stati emessi numerosi verbali amministrativi.

Controllate anche imbarcazioni in zone a rischio frane

Sono sotto osservazione sul segmento di costa da Nisida alla foce del Garigliano degli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, coordinati dal tenente di Vascello, Cosimo Pichierri, anche imbarcazioni e natanti in navigazione o ormeggiati in aree vietate o a rischio frane. Dalla capitaneria fanno sapere che ci sarà tolleranza zero per assicurare la sicurezza della navigazione, dell'ambiente marino e costiero e per la salvaguardia di vite umane in mare, nel rispetto delle ordinanze vigenti