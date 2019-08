Capri, manca ambulanza ed elicottero, turista ricoverato dopo sei ore

A Capri, nel Napoletano, un turista brasiliano, rimasto vittima di un incidente nella serata di ieri, venerdì 9 agosto, ha dovuto attendere sei ore per essere trasportato in ospedale a causa dell’assenza di un’ambulanza e del mancato arrivo dell’elicottero. L’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’incidente è avvenuto alle 21 ma l’uomo è arrivato in ospedale alle 3

Il grave fatto è stato denunciato dal consigliere delegato alla sanità di Capri, Bruno d'Orazi, che ne ha spiegato la dinamica: "L'assenza dell'ambulanza per i soccorsi secondari dell'Ospedale Capilupi ha determinato la sosta prolungata di un paziente infortunato grave ed intubato, in attesa di essere trasferito a Napoli, mentre l'ambulanza del 118 stava prestando soccorso ad un codice rosso in altra sede. Il ferito - prosegue - ha dovuto così attendere il suo ritorno ed è stato trasferito all'eliporto. Ma nel frattempo si è scoperto che l'elicottero era fermo per motivi tecnici a Napoli".

Il turista brasiliano è rimasto in attesa per circa un’ora e, quando si è appresa l’indisponibilità dell'elicottero, è stato stabilizzato e poi trasferito a Napoli dall'idroambulanza della Capitaneria di Porto.