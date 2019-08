Napoli, terzo incendio in tre giorni sulla collina dei Camaldoli

Brucia nuovamente la collina dei Camaldoli, a Napoli, a causa del terzo incendio divampato in tre giorni. Il fronte delle fiamme continua ad avanzare nonostante gli interventi operati dai vigili del fuoco. Il fumo lambisce i quartieri della zona alta di Napoli e di Pianura e Soccavo. Altri roghi sono divampati nelle aree verdi di Cigliano e della collina della Senga al confine tra Napoli e Pozzuoli.

"Residenti barricati in casa per ore"

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e Marco Gaudini, consigliere comunale di Napoli per il Sole che ride, sono intervenuti sulla questioni dei righi sulle colline napoletane. "Ormai i residenti dell'area sono costretti a stare ore intere barricati in casa per evitare di respirare il fumo acre che, velocemente, raggiunge le abitazioni. E' chiaro che, come abbiamo già ribadito, c'è qualcosa che non torna. Tre incendi nel giro di poche ore stanno completamente distruggendo la vegetazione del posto, e questo è un male per tutto l'ecosistema".

"La magistratura apra un fascicolo"

"La magistratura apra al più presto un fascicolo d'indagine - ha chiesto Borrelli - per fare chiarezza su quanto accaduto in questi giorni e, soprattutto, per evitare nuovi roghi in futuro. I violenti incendi possono aver arrecato gravi danni strutturali e, con le piogge torrenziali che arriveranno nei prossimi mesi, potrebbero verificarsi dei crolli. Chiediamo alle autorità di effettuare dei controlli approfonditi per verificare lo stato post fiamme". Sugli incendi indagano i carabinieri forestali.