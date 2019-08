Guida ubriaco e invade la zona pedonale, denunciato 46enne a Napoli

Un 46enne napoletano è stato bloccato dagli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta-Bagnoli della Polizia Municipale dopo aver invaso alla guida della propria auto, una "Lancia Y", un passaggio pedonale al Parco San Paolo, a Napoli. L’uomo, sotto l’effetto di alcol e droga, ha travolto alcuni motoveicoli in sosta e abbattuto la balaustra di un condominio.

Il 46enne ha tentato la fuga ma è stato fermato e denunciato

L’uomo ha tentato la fuga in direzione di Piazzale Tecchio, ma è stato bloccato dagli agenti della Municipale, che lo hanno fatto trasferire all’Ospedale San Paolo, dove gli è stato accertato un elevato tasso alcolemico e la presenza di cocaina nel sangue.

Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di alterazione psico-fisica e multato per invasione di area pedonale. Inoltre, gli è stata ritirata la patente.