Napoli, donna aggredita da baby gang in Villa Comunale: 4 arresti

Avrebbero aggredito e tentato di rapinare una turista della Georgia nella Villa Comunale di Napoli, minacciandola con un coltello. Per questo quattro minorenni, tra i 14 e i 15 anni, sono stati arrestati nel pomeriggio di giovedì 8 agosto dagli agenti del Commissariato San Ferdinando. I quattro ragazzini devono rispondere dell'accusa di concorso in tentata rapina e porto abusivo di arma bianca.

L'intervento della polizia

Gli agenti sono stati attirati dalle urla della turista che presentava graffi ed ecchimosi sul corpo. La donna ha riferito di essere stata minacciata con un coltello da 4 ragazzi, che avevano tentato di rubarle della borsa, trascinandola per alcuni metri. La turista è riuscita ad indicare gli aggressori, che stavano cercando di allontanarsi, agli agenti. I quattro ragazzi sono stati bloccati e trovati in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 7,5 cm. Ai minori è stata contestata anche la ricettazione di due telefoni cellulari, rubati in mattinata sulla spiaggia libera di via Caracciolo, reato per il quale sono indagati in stato di libertà. I telefoni sono stati restituiti ai proprietari.