Controlli anti roghi, multe e un’officina sequestrata nel Napoletano

Durante i controlli nell’ambito del piano d’azione contro i roghi varato dalla Presidenza del Consiglio, è stata sequestrata un’officina meccanica a Villaricca (Napoli) per stoccaggio illecito di rifiuti speciali e pericolosi. Il titolare dell’attività, nella quale erano presenti anche lavoratori in nero, è stato denunciato. Per lo stesso motivo, altre due officine di Villaricca e Marano sono state multate. Pena pecuniaria per violazioni ambientali anche per i proprietari di un complesso abitativo di Quarto, che presentava scarichi abusivi di acque reflue. In totale, le sanzioni elevate sono state quindici, per un totale di circa 50mila euro.

Controlli con l'ausilio di droni

I controlli sono stati effettuati da quindici equipaggi di carabinieri, carabinieri forestali, il Raggruppamento "Campania" dell'esercito, i commissariati e le polizie locali di Quarto, Villaricca e Marano, oltre ad unità dell'Ispettorato del lavoro. Gli obiettivi sono stati individuati anche grazie ai droni dell’esercito.