La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Anticiclone africano sulle regioni di Sudovest: soleggiato ma a tratti fosco per velature o strati di passaggio, anche estesi in Campania al pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento con punte di 38-40°C. Afa alle stelle lungo le coste con temperature notturne elevate. Venti deboli o moderati inizialmente da Sud, in rotazione da Ovest-Nordovest a fine giornata. Mari da poco mossi a localmente mossi.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.