Meteo a Napoli: le previsioni del tempo di oggi 7 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Anticiclone sempre ben posizionato sulla Campania per l'ennesima giornata di sole. Pochi anche gli annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino, mentre al mattino si potrà avere qualche nube marittima sulle coste tirreniche. Temperature stabili o in locale rialzo. Venti in rinforzo, mari tendenti a mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,5 µg/m³.