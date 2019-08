Napoli, lite condominiale finisce con un accoltellamento: un arresto

Una lite condominiale è sfociata in un accoltellamento. Nella sera di venerdì 2 agosto un 26enne, incensurato, avrebbe colpito con un coltello all'addome e a un fianco un uomo di 45 anni. La vittima è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito il giovane, che stava effettuando consegne di cibo per l'azienda per cui lavora, ha incontrato il 45enne, che sarebbe in lite con i suoceri del ragazzo per motivi condominiali, in un distributore di carburante in via Michelangelo. Tra i due sarebbe scoppiato un diverbio finito poi con l'accoltellamento. Una volta soccorso il 45enne, i medici hanno allertato i carabinieri che nel giro di qualche ora hanno rintracciato il 26enne e lo hanno arrestato. I militari hanno recuperato anche il coltello usato dall'aggressore che era stato gettato in un cassonetto in piazza Medaglie D'oro.