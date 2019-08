Napoli, abbandonano cucciolo di labrador in macchina: polizia lo salva

I suoi padroni lo avevano lasciato chiuso in macchina per oltre un’ora, con il termometro che segnava più di 40 gradi. Per sua fortuna, però, il cucciolo di labrador è stato salvato dall’intervento dalla Polizia. È accaduto a Napoli, nel pomeriggio di giovedì 1° agosto. Gli agenti del Reparto prevenzione crimine Campania, ricevuta una segnalazione da alcuni cittadini, hanno messo in salvo l’animale, abbandonato su una vettura sotto il sole cocente. Dopo aver rotto il finestrino, il cucciolo è stato estratto dall'abitacolo e immediatamente reidratato, per poi essere affidato alle cure del presidio ospedaliero veterinario della ASL Napoli 1 Centro. I proprietari del cane, due turisti stranieri, sono stati identificati e denunciati per maltrattamento di animali.