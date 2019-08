La situazione meteo in città

A Napoli giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale tende ulteriormente a rinforzarsi al Centro-Sud, rinnovando condizioni di stabilità e bel tempo su Campania, Calabria e Sicilia, salvo qualche residuo addensamento marittimo sul basso versante tirrenico e cumuli diurni in Appennino. Giornata improntata al caldo intenso, con picchi di 37/39°C nelle pianure interne o persino superiori nell'entroterra siciliano; più afose le coste interessate dalle brezze. Ventilazione prevalentemente occidentale (O-SO). Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.