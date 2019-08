Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 1 agosto

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale torna a rinforzarsi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo, associato al crescente afflusso di correnti calde e secche dal deserto algerino. Ne conseguono condizioni stabili e ampiamente soleggiate sulla Campania in un contesto termico nuovamente improntato al caldo intenso. Ha inizio una nuova ondata di calore: temperature in ulteriore aumento con picchi di 33-35°C nelle pianure interne di Campania e Calabria e punte di 36-38°C nei settori interni della Sicilia non raggiunti dalle brezze. Ventilazione debole di direzione variabile. Ionio mosso a largo, poco mossi gli altri bacini.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.