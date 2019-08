Discarica abusiva di 3mila metri quadrati sequestrata nel Napoletano

L’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta alla compagnia di Casalnuovo. I finanzieri all’interno dell’area, situata a Volla, nel Napoletano, hanno trovato circa 300 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui indumenti usati e non igienizzati, elettrodomestici e scarti derivanti dalla riparazione di automezzi lasciati sul suolo o stipati in container e capannoni, oltre ad autoarticolati privi di targa.

Tre denunce per gestione illecita di rifiuti

L'area recintata era già stata in parte sottoposta a precedente sequestro nell'ambito di interventi realizzati da altre forze dell'ordine ed è risultata di proprietà di due coniugi napoletani che non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione né autorizzazione. Ai due responsabili, in base a precedenti accertamenti effettuati dai finanziari, viene inoltre contestato il percepimento di canoni di locazione in nero, per consentire a terzi soggetti - per lo più di origini africane - di depositare, nell'area e nei container, rifiuti di vario genere, in alcuni casi destinati all'esportazione quali beni usati. Al termine dell'operazione la Guardia di Finanza ha sequestrato l'intera area e quanto rinvenuto e ha segnalato per il reato di gestione illecita di rifiuti i due responsabili alla Procura di Nola. Nella stessa area sorgevano, inoltre, un'autofficina abusiva, sottoposta a sequestro amministrativo, e un opificio per la lavorazione del ferro, sottoposto a sequestro preventivo e il cui titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria.