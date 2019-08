Un arresto per usura a Ischia: prestiti con interessi al 120%

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Ischia e della stazione di Barano hanno arrestato un 61enne incensurato di Napoli mentre si faceva consegnare all’interno del negozio della propria vittima, un commerciante di Lecco Ameno, 2.200 euro. Le indagini delle forze dell’ordine hanno rivelato che due anni fa l'arrestato gli aveva prestato 30mila euro, costringendola a versare un interesse mensile pari a 1.500 euro, cioè il 60% annuo. Per un ulteriore prestito di 7mila euro, invece, l'usuraio aveva chiesto interessi mensili di 700 euro, ossia il 120% annuo.

In seguito alle perquisizioni svolte nelle sue abitazioni a Napoli e a Misano Adriatico (Rimini), quest'ultima da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione, sono stati sequestrati in totale 23.600 euro in contanti e numerosi appunti ed assegni, due dei quali proprio firmati dalla vittima a garanzia dei prestiti. L'arrestato si trova ora in carcere con l’accusa di usura aggravata.