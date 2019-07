Napoli, 21enne devasta panificio e si barrica in un palazzo: arrestato

Mario Garnieri, 21 anni, si è barricato in un palazzo di via San Liborio, nel centro di Napoli, dopo aver devastato un panificio di via Pignasecca. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto in assetto antisommossa.

La ricostruzione

I militari erano intervenuti inizialmente per una rissa segnalata nel negozio dove il ragazzo sarebbe entrato danneggiando mobili e oggetti. Alcuni testimoni hanno segnalato ai militari che il giovane era armato. Il 21enne si è poi chiuso nello stabile di via san Liborio e si è barricato al civico 15, dove vivono i nonni. Il ragazzo è stato bloccato e arrestato in via concezione a Montecalvario mentre tentava di fuggire ed è risultato essere disarmato.