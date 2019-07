Avellino, disabile colpito da mannaia mentre cerca di sedare una lite

Tragedia sfiorata a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, dove un 20enne disabile ha rischiato la vita mentre tentava di sedare una violenta lite scoppiata tra due fratelli. Il giovane è intervenuto con l’intento di fermare uno dei due che stava cercando di colpire l’altro con una mannaia in uso ai macellai, ma è stato colpito al volto dall'attrezzo affilato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore per tentato omicidio, e i sanitari del 118 per soccorrere il ferito. Trasportato in ospedale ad Ariano Irpino, il 20enne è stato giudicato guaribile in 20 giorni. Solo per caso, il colpo non ha raggiunto organi vitali.