Napoli, scoperto un tunnel scavato per una rapina in banca

È stata individuata in uno scantinato di Forcella la base logistica utilizzata nei mesi scorsi a Napoli per la tentata rapina a un istituto di credito in corso Umberto I a Napoli. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, in seguito a un'attività di indagine iniziata qualche mese fa, a scoprire il tunnel scavato in un locale sotterraneo con l'accesso in via Sersale.

Il tunnel

All'interno, i poliziotti hanno notato una botola aperta e un foro sulla parete che conduce alle fogne situate davanti all'istituto bancario. Sul posto sono state rinvenute due pistole Beretta calibro 7.65, una carica con sette proiettili e l'altra con dieci. Le armi erano avvolte in stracci e chiuse in buste di plastica nera. Gli inquirenti hanno trovato anche delle tute da lavoro bianche, guanti in lattice, cappellini neri, passamontagna, torce, calzerotti, stivali e guanti da lavoro. Tutto il materiale è stato sequestrato. Recuperato anche un cavo che prelevava energia elettrica dal contatore di un locale adiacente.