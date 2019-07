Meteo a Napoli: le previsioni di oggi martedì 30 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Alta pressione in nuovo rinforzo sull'Italia. Un flusso di correnti nordoccidentali alimenta, tuttavia, ancora condizioni di variabilità sui versanti tirrenici esposti di Campania e Calabria; tempo più stabile e soleggiamento altrove, salvo locali addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali del giorno sulla Sila e nella Pianura Campana. Temperature in rialzo sulle regioni peninsulari, senza sostanziali variazioni in Sicilia. Ventilazione debole, a tratti moderata, da Ponente. Mari mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.