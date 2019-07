Torre Annunziata, finanza sequestra Ferrari di lusso a evasore fiscale

Una lussuosa Ferrari, modello California cabrio 4000, è stata sequestrata dalla guardia di finanza di Torre Annunziata (Napoli) a un professionista del luogo, denunciato con l’accusa di reati tributari. Il provvedimento, emesso dal gip di Torre Annunziata, è frutto di indagini coordinate dalla procura, che hanno preso il via da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un commercialista. L'attività investigativa, infatti, ha portato alla luce redditi, secondo gli inquirenti, a imponibili sottratti a tassazione per un importo di oltre mezzo milione di euro. Il professionista per diversi anni non avrebbe presentato la dichiarazione e, solo nel 2016, l’uomo avrebbe evaso le tasse per oltre 100mila euro.