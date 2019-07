Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 29 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'afflusso di correnti nordoccidentali pone fine all'ondata di calore sulle regioni meridionali e alimenta condizioni di variabilità lungo i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, dove non va escluso qualche piovasco. Soleggiato altrove, salvo locali annuvolamenti diurni sulle aree interne a ridosso dei rilievi. Temperature in generale calo, più marcato sulle province tirreniche con massime inferiori ai 30°C. Venti deboli o moderati da O-NO. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,4 µg/m³.