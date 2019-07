Meteo a Napoli: le previsioni di oggi domenica 28 luglio

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

L'anticiclone africano cede al Centro-Nord, lasciando spazio all'afflusso di correnti fresche e instabili di origine atlantica e ad un'incipiente circolazione depressionaria in approfondimento sul mar Ligure. Il tempo tende dunque a peggiorare tra la notte e le prime ore del mattino a partire da Matese e Casertano con l'arrivo di nubi, rovesci e locali temporali, in successiva estensione alla Pianura Campana.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.