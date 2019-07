Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il promontorio subtropicale continua ad interessare il Meridione, garantendo un inizio di giornata stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio nuvolosità stratiforme in rapido transito a partire dalla Campania tirrenica, in successiva estensione a Calabria e Sicilia.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,4 µg/m³.