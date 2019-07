Capri, ruba preziosi da 12mila euro a una turista: denunciato

Una donna di 35 anni è stata derubata nella notte tra venerdì e sabato 27 luglio a Capri dopo aver passato la serata in compagnia di un giovane napoletano. La 35enne, nata in Azerbaigian ma residente in Turchia e sull’isola per trascorrere le vacanze, si è accorta rientrando in albergo dopo la serata con il giovane che le erano stati sottratti un bracciale in oro e diamanti e un orologio del valore di circa 12 mila euro, oltre a una banconota da 500 euro.

La denuncia

La turista ha riferito quanto accaduto alla polizia e gli agenti del Commissariato di Capri hanno interrogato il suo accompagnatore, un 19enne di Napoli. A quel punto è scattata la perquisizione a casa del ragazzo dove, in un buco del muro di cinta, è stato rinvenuto un sacchetto contenente la refurtiva. I preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria e il 19enne è stato denunciato per furto.