Controlli anti contraffazione, aggrediti due vigili a Napoli

A Napoli un uomo ha aggredito due agenti della polizia municipale per evitare il sequestro della merce contraffatta e poi è fuggito. I due agenti sono stati medicati in ospedale. Il primo per un pugno al volto, il secondo per contusioni e guariranno in sette e due giorni. L'aggressore, un cittadino straniero, non è ancora stato rintracciato.