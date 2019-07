Napoli, trova a casa la moglie con l'amante e accoltella entrambi

Un uomo ha accoltellato la moglie dopo averla sorpresa in casa, in piena notte, con un altro. E' successo la scorsa notte, in un quartiere della periferia di Napoli: il marito era rientrato in anticipo rispetto al previsto e, dopo aver sorpreso i due, ha afferrato un coltello in cucina e si è scagliato sulla coppia, in particolar modo sulla moglie, che è rimasta ferita in modo più grave rispetto al terzo uomo, colpito solo di striscio. Successivamente il marito ha portato la donna in ospedale, dove è stata ricoverata e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato denunciato dai carabinieri, che indagano sulla vicenda per ricostruire la dinamica dei fatti.