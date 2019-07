Ha schiaffeggiato una dottoressa in servizio alla guardia medica dell’ospedale di Ischia perché si è rifiutata di iniettare un antidolorifico alla moglie. Per questo motivo, un 46enne di Mugnano di Napoli è stato denunciato con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo si era presentato davanti al medico insieme alla moglie già con una fiala in mano ma la dottoressa si è rifiutata di iniettare il farmaco in quanto non rientrava nelle sue mansioni. La donna lo ha quindi invitato a rivolgersi a degli infermieri o a recarsi al pronto soccorso. A quel punto, il 46enne si è voltato avviandosi verso la porta ma, una volta sull’uscio, ha colpito il medico con uno schiaffo sul volto. La dottoressa ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Ischia, i quali sono riusciti a identificare l’aggressore grazie alle dichiarazioni dei testimoni.